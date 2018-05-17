Обнаружен старинный раритетный ковер времен АДР

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Азерхалча" обнаружила старинный раритетный ковер времен Азербайджанской Демократической Республики.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерхалча".

Сообщается, что ворсистый ковер, сотканный в 1926 году в городе Шуша в Карабахе, является уникальным творением азербайджанского ковроткачества. Впервые в культурной истории Азербайджана на ковре был выткан государственный символ – флаг.

Первый флаг АДР периода 21 июня – 9 ноября 1918 года был перенесен народными умельцами на ковер. Надписи и изображения на ковре выполнены в соответствии с правилами арабской каллиграфии справа налево. На этом произведении искусства отмечается, что оно было соткано в 1345 году по календарю Хиджри (1926 год по григорианскому календарю).

В середине ковер голубого цвета, знаменующий собой символа тюркизма. В центре выткан красный флаг, на котором звезда и полумесяц, поверх которых написано следующее: "Пусть знают ангелы, демоны и люди. Да здравствует государство Азербайджан" ("Zikr edər cinnü-mələk həm insan. Yaşasın devletü Azərbaycan"), и "Пусть свободно все живут. Да будут одинаковы права для мужчин и женщин" ("Hür azade yaşatsun hamunu. Hem hüquq olsun er ile nisvan").

Ковер размерами 178x129 соткан из шерсти.

По информации, в 1926 году создание такого ковра с государственным символом требовало большого мужества.