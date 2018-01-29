Обнародованы детали законопроекта “О защите и развитии искусства мугама в Азербайджане”

Баку. 29 января. REPORT.AZ. / “Основные показатели искусства мугама в Азербайджане включены в законодательство”. Как сообщает Report, в статье 1 законопроекта “О защите и развитии искусства мугама в Азербайджане” отмечается, что мугам, являющийся национально-культурным и духовным достоянием Азербайджана, олицетворяет высокое художественное, эстетическое и научное мышление азербайджанского народа, отличающегося высоким творческим потенциалом, самобытностью и национальным колоритом.

В законопроекте перечислены основные показатели азербайджанского мугама: Школы мугама – Баку-Абшеронская, Шуша-Карабахаская, Шемаха-Ширванская, Гянджинская, Шекинская, Нахчыванская, Лянкяранская, Гёйчайская, Борчалинская, Тебризская, Ардебильская, Урмийская, Зенджанская, Марандская, Марагинская, Хойская, Салмасская и Дербентская. Разновидности мугама – “дастгях” мугама (“Раст”, “Махур-хинди”, “Орта Махур”, “Баяты-Гаджар”, “Гатар”, “Дюгах”, “Шур” и относящиеся к нему “Рахаб”, “Шахназ”, “Баяты-курд”, “Дэшти”, “Сегях” и относящиеся к нему “Забул сегях”, “Сегях Мирзы Гусейна”, “Харидж сегях”, “Чахаргях”, “Шуштер”, “Баяты-Шираз”, “Хумайун” и небольшие мугамы.