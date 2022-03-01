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Обнародованы детали плана мероприятий по проведению "Года Шуши"

Обнародованы детали плана мероприятий по проведению "Года Шуши" Обнародованы детали плана мероприятий по проведению "Года Шуши".
Kультурная политика
1 марта 2022 г. 11:47
Обнародованы детали плана мероприятий по проведению Года Шуши

Обнародованы детали плана мероприятий по проведению "Года Шуши".

Как передает Report, об этом сообщила заведующая отделом медиа и коммуникаций Министерства культуры Азербайджана Марьям Гафарзаде.

По ее словам, Кабинет министров подготовил и утвердил план мероприятий в связи с реализацией соответствующего указа президента об объявлении 2022 года "Годом Шуши" в Азербайджане: "Согласно документу, План мероприятий состоит из пяти разделов:

культурные и спортивные мероприятия;

подготовка научных публикаций, аудиовизуальных и печатных материалов;

мероприятия, связанные с продвижением "Года Шуши" на международном уровне;

восстановление историко-культурных памятников, мероприятия по экологии и туризму;

подготовка материалов и интернет-ресурсов в связи с "Годом Шуши".

Завотделом отметила, что с начала этого года Министерство культуры запустило проект под названием "Жемчужины культуры Шуши" с целью популяризации богатого культурного наследия города с 270-летней историей.

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Версия на азербайджанском языке "Şuşa ili" ilə bağlı tədbirlər planının detalları açıqlanıb

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