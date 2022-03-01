Обнародованы детали плана мероприятий по проведению "Года Шуши"

Обнародованы детали плана мероприятий по проведению "Года Шуши".

Обнародованы детали плана мероприятий по проведению "Года Шуши".

Как передает Report, об этом сообщила заведующая отделом медиа и коммуникаций Министерства культуры Азербайджана Марьям Гафарзаде.

По ее словам, Кабинет министров подготовил и утвердил план мероприятий в связи с реализацией соответствующего указа президента об объявлении 2022 года "Годом Шуши" в Азербайджане: "Согласно документу, План мероприятий состоит из пяти разделов:

культурные и спортивные мероприятия;

подготовка научных публикаций, аудиовизуальных и печатных материалов;

мероприятия, связанные с продвижением "Года Шуши" на международном уровне;

восстановление историко-культурных памятников, мероприятия по экологии и туризму;

подготовка материалов и интернет-ресурсов в связи с "Годом Шуши".

Завотделом отметила, что с начала этого года Министерство культуры запустило проект под названием "Жемчужины культуры Шуши" с целью популяризации богатого культурного наследия города с 270-летней историей.