Обнародованы детали плана мероприятий по проведению "Года Шуши".
Как передает Report, об этом сообщила заведующая отделом медиа и коммуникаций Министерства культуры Азербайджана Марьям Гафарзаде.
По ее словам, Кабинет министров подготовил и утвердил план мероприятий в связи с реализацией соответствующего указа президента об объявлении 2022 года "Годом Шуши" в Азербайджане: "Согласно документу, План мероприятий состоит из пяти разделов:
культурные и спортивные мероприятия;
подготовка научных публикаций, аудиовизуальных и печатных материалов;
мероприятия, связанные с продвижением "Года Шуши" на международном уровне;
восстановление историко-культурных памятников, мероприятия по экологии и туризму;
подготовка материалов и интернет-ресурсов в связи с "Годом Шуши".
Завотделом отметила, что с начала этого года Министерство культуры запустило проект под названием "Жемчужины культуры Шуши" с целью популяризации богатого культурного наследия города с 270-летней историей.