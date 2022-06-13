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Производство фильма о клубе "Карабах" планируется завершить до конца года

Производство фильма о клубе "Карабах" планируется завершить до конца года Стало известно название фильма о футбольном клубе "Карабах".
Kультурная политика
13 июня 2022 г. 17:31
Производство фильма о клубе Карабах планируется завершить до конца года

Стало известно название фильма о футбольном клубе "Карабах".

Как сообщили в ответ на запрос Report в Министерстве культуры, экранное произведение называется "ФК "Карабах" 30 сезонов на выезде".

Отмечается, что 4-серийный документальный фильм произведен по госзаказу на студии министерства Salnaməfilm.

"Большая часть съемок в нашей стране фильма об истории успеха ФК "Карабах" и возвращения в Агдам спустя 30 лет завершена. К запланированным за границей съемкам приступят в ближайшее время", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве сообщили, что производство фильма планируется завершить до конца года.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" klubu ilə bağlı çəkilən filmin adı məlum olub

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