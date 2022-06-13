Производство фильма о клубе "Карабах" планируется завершить до конца года

Стало известно название фильма о футбольном клубе "Карабах".
Как сообщили в ответ на запрос Report в Министерстве культуры, экранное произведение называется "ФК "Карабах" 30 сезонов на выезде".
Отмечается, что 4-серийный документальный фильм произведен по госзаказу на студии министерства Salnaməfilm.
"Большая часть съемок в нашей стране фильма об истории успеха ФК "Карабах" и возвращения в Агдам спустя 30 лет завершена. К запланированным за границей съемкам приступят в ближайшее время", - подчеркнули в ведомстве.
В министерстве сообщили, что производство фильма планируется завершить до конца года.