Производство фильма о клубе "Карабах" планируется завершить до конца года

Стало известно название фильма о футбольном клубе "Карабах".

Стало известно название фильма о футбольном клубе "Карабах".

Как сообщили в ответ на запрос Report в Министерстве культуры, экранное произведение называется "ФК "Карабах" 30 сезонов на выезде".

Отмечается, что 4-серийный документальный фильм произведен по госзаказу на студии министерства Salnaməfilm.

"Большая часть съемок в нашей стране фильма об истории успеха ФК "Карабах" и возвращения в Агдам спустя 30 лет завершена. К запланированным за границей съемкам приступят в ближайшее время", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве сообщили, что производство фильма планируется завершить до конца года.