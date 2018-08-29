Обнародована программа X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ При организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры 18-26 сентября состоится X Международный музыкальный фестиваль, посвященный Узеиру Гаджибейли.

Как сообщили Report в министерстве, в фестивале в этом году ожидается проведение около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Турции, Италии и Словакии – квинтета New life brass им.Т.Докшистера, камерного оркестра "Деде Горгуд", Мурада Кажлаева, Мурада Аннамамедовв, Сергея Ролдугина, Павла Милюкова, Азера Дамирова, Фархада Ашумова и др.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 19.00 19 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии. На мероприятии выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. У.Гаджибейли под руководством народного артиста дирижера Фахреддина Керимова и Государственная хоровая капелла (худрук Гюлтьбаджи Иманова). В церемонии открытия прозвучит концерт для фортепиано и оркестра по случаю 85-летия азербайджанского композитора, народного артиста СССР, академика Арифа Меликова (солист Мурад Адыгезалзаде).

В рамках фестиваля состоится ряд мероприятия по случаю 90-летия народной артистки СССА, видной певицы Фирангиз Ахмедовой "Нигяр нашей азербайджанской оперной сцены".

22 сентября в 19:00 в Азербайджанской государственной академической филармонии состоится творческий вечер народного артиста СССР, видного композитора Мурада Кажлаева. В вечер под руководством народного артиста России, дирижера Мурада Аннамамедова выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. У.Гаджибейли и Государственная хоровая капелла.

В тот же день в Азербайджанском государственном академическом театра оперы и балета, Азербайджанском государственном музыкальном театре, Азербайджанском государственном театре песни им. Р.Бейбутова, в доме-музее У.Гаджибенкаова, Государственном музее музыкальной культуры, "Карабахском центре мугама" Агджебединского района состоятся различные представления, концерты и выставки.

23 сентября в 19.30 в Бакинском театра марионеток состоится премьера спектакля марионеток произведения У.Гаджибекова "Аршин мал алан". Режиссер-постановщик спектакля и художник – заслуженный деятельно искусств Тарлан Горчу.

Церемония закрытия фестиваля состоится 26 сентября в 19.00 в Азербайджанской государственной академической филармонии. В концерте выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. У.Гаджибейли под руководством заслуженного артиста, дирижера Эйюба Гулиева, народный артист России, известный виолончелист Сергей Ролдугин и лауреат международного конкурса им. П.И.Чайковского, скрипач Павел Милюков.