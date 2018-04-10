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    Обнародована программа первого Латиноамериканского кинофестиваля в Баку

    Зрителям покажут семь фильмов из Колумбии, Коста-Рики, Бразилии, Кубы, Аргентины, Мексики, Перу

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Баку при организационной поддержке посольств стран Латинской Америки с 16 по 19 апреля пройдет I Латиноамериканский кинофестиваль, передает Report со ссылкой на посольство Колумбии.

    Цель фестиваля - ознакомление азербайджанской публики с культурой и традициями стран Латинской Америки, в том числе и в направлении кинематографии.

    Отметим, что в рамках фестиваля зрителям продемонстрируют семь фильмов из Колумбии, Коста-Рики, Бразилии, Кубы, Аргентины, Мексики и  Перу.

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