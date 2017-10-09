Обнародована программа фестиваля IMAGINE Euro Tolerance в Баку

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Обнародована программа фестиваля европейской толерантности IMAGINE Euro Tolerance, который пройдет в Баку с 12 по 20 октября. Как сообщает Report, в рамках фестиваля состоится показ нескольких десятков фильмов как режиссеров из стран ЕС, так и Азербайджана и ряда других стран мира.

Мероприятие организовано представительством Евросоюза в Азербайджане, посольствами стран-членов структуры, аккредитованными в Азербайджане, его целью является продемонстрировать толерантность и этническое разнообразие.

В день открытия фестиваля, зрители могут посмотреть фильм "Море в огне" (2016) итальянского режиссера Джанфранко Рози.

13 октября состоятся показы фильмов "Погибая за жизнь" (Бельгия, 2017), "Под одним солнцем" (Азербайджан, 2017) о жизни различных этнических групп в стране, "Тото и ее сестра" (Румыния, 2014), "Операция Ангола" (Португалия, 2015).

14 октября зрители смогут увидеть шведский документальный фильм "Хорошие люди", норвежский "Неожиданно Сами" (2009) и бельгийские "Почему мы уезжаем?" (2016) и "Цвет хамелеона".

В рамках фестиваля будет также показан израильский фильм "Мой брат герой" (2016), фильм из Финляндии "Между кольцами" (2014), бразильский фильм "Отходы" (2010), мексиканский "Чуй человек-волк" (2014).

Завершится фестиваль 20 октября показом фильма "Бейрут - Буэнос-Айрес - Бейрут" (Аргентина, 2012).

Отметим, что вход на все показы свободный.

В рамках фестиваля также состоятся различные мастер-классы, а также встречи с режиссерами, в том числе бельгийскими Андресом Любертом и Хавьер Солано, израильскими Иреной и Амаром Саттаровыми, литовским Одриусом Стонисом и др.