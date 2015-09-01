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    Обнародована программа фестиваля "Eurovillage-2015" в Баку

    Гости ознакомятся с культурой стран ЕС

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована программа фестиваля европейской культуры "Eurovillage-2015". Как сообщает Report со ссылкой на сообщение представительства Евросоюза в Баку, мероприятие пройдет 19 сентября в Ичери шехер.

    Гости фестиваля смогут увидеть магическое выступление Анара Алиева, после чего свое искусство в кручении пиццы покажет итальянский виртуоз Паскуалино Барбассо.

    В ходе фестиваля будут представлены немецкие и греческие национальные танцы, гости мероприятия смогут принять участие в караоке, музейных турах и фейс-арте.

    Мероприятие завершится выступлением хорватской группы "Клапа Море" и британской Peatbog Faeries.

    Отметим, что "Eurovillage" проводится в Баку с 2013 года при поддержке представительства  Европейского Союза. На мероприятии страны-члены ЕС представляют свою культуру и традиции.

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