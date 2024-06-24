Обнародована программа Дней культуры России в Азербайджане

24 и 25 июня 2024 года в Баку при поддержке министерства культуры России будет организована серия мероприятий, направленных на укрепление гуманитарного и культурного сотрудничества России и Азербайджана.

24 и 25 июня в Баку при поддержке министерства культуры России будет организована серия мероприятий, направленных на укрепление гуманитарного и культурного сотрудничества РФ и Азербайджана.

Как передает Report, в рамках открытия Дней культуры России 24 июня на площадке Дворца Гейдара Алиева состоится гала-концерт "Русская классика". Под управлением дирижера, заслуженного артиста Российской Федерации Ивана Рудина, Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. Узеира Гаджибейли исполнит известные произведения великих русских композиторов П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, Н.А.Римского-Корсакова и ⁠Д.Д.Шостаковича. Солистами концерта станут Мария Баракова (меццо-сопрано), Алексей Мельников (фортепиано), Сергей Догадин (скрипка).

25 июня на сцене Азербайджанского академического русского драматического театра им.Самеда Вургуна пройдет показ спектакля "Семейная картина" Московского Губернского театра.

Программу мероприятий дополнит проведение мастер-классов. 25 июня на площадке Русского драматического театра им.Самеда Вургуна состоится мастер-класс по вокалу актрисы Московского Губернского театра Алины Ивах для студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Параллельно, артисты Александрин Питиримов и Наталья Куликова проведут мастер-класс по актерскому мастерству.