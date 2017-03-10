Обнародована программа Дней культуры Венгрии в Азербайджане

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Обнародована программа Дней культуры Венгрии, которые пройдут в Баку 16-17 марта.

Как сообщили Report в посольстве Венгрии в Азербайджане, в этой связи планируется проведение ряда научных и культурных мероприятий.

Мероприятия начнутся 16 марта презентацией книги Имре Мадаха "Трагедия человека" на азербайджанском языке. Также состоится показ одноименного фильма, обсуждение параллелей между венгерской и азербайджанской музыкой, концерт венгерских музыкантов и танцоров. Кроме того, состоится дегустация венгерских блюд и показ моды.

На следующий день состоятся семинары, посвященные тюркологам Бекиру Сыткы Чобанзаде и Дьордь Хазаю, обсуждения на тему "Ковроткачество в Венгрии". Мероприятия завершатся выставкой работ венгерского художника Ференца Эйзенхута и концертом Венгерского государственного оркестра народной музыки.

Вход на большинство мероприятий свободный.