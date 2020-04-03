Международный Фонд Тюркской Культуры и Наследия объявляет онлайн-конкурс рисунков "Защитим Наш Мир: Обычаи и Традиции Тюркского Мира", сообщает Report cо ссылкой на фонд.

Сегодня, когда человечество сталкивается с серьезной угрозой, чтобы преодолеть трудности как можно скорее, каждый из нас должен осознавать свою гражданскую ответственность, быть чутким к себе и обществу, следовать правилам социальной изоляции, а также эффективно и креативно оценивать этот процесс с использованием существующих ресурсов. Наряду с защитой физического здоровья людей, большое значение имеет и их духовное обогащение.

В связи с этим, Международный Фонд Тюркской Культуры и Наследия объявляет международный онлайн-конкурс рисунков «Защитим Наш Мир:Обычаи и Традиции Тюркского Мира» среди учащихся в возрасте от 6-16 лет и приглашает всех желающих принять активное участие в этом конкурсе.

Конкурс направлен на поддержку талантливых детей и подростков обладающих творческим воображением, стимулирование художественной деятельности путем создания дополнительных возможностей для продвижения их творчества, а также вовлечение молодого поколения в защиту и пропаганду богатого культурного наследия, древних традиций, национальных и духовных ценностей тюркских народов.

Рисунки должны отражать национальные традиции, обычаи и обряды тюркоязычных народов, а также особенности общей культуры тюркского мира.

Художественные работы должны быть отправлены на turkictraditions@gmail.com до 1-го мая 2020 года с подробной информацией об учащихся, которые примут участие в конкурсе (имя, фамилия, дата рождения, страна проживания, город, адрес и контактный номер, а также краткое описание композиции или традиции на родном и английском языках). Представленные картины будут выставлены в онлайн-формате на специально созданном Интернет-сайте.

После отмены мер социальной изоляции в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) картины должны будут отправлены и по почте в Международный Фонд Тюркской Культуры и Наследия (ул. А. Бакиханова 73А, Баку, Азербайджанская Республика).

Победители будут награждены специальными дипломами и призами.