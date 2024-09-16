Глава муниципалитета: Планируем совместные мероприятия для популяризации блюд Газиантепа и Азербайджана

Муниципалитет турецкого города Газиантеп организует мероприятия по популяризации блюд из этого региона Турции в Азербайджане и образцов азербайджанской кухни в Газиантепе.

Муниципалитет турецкого города Газиантеп организует мероприятия по популяризации блюд из этого региона Турции в Азербайджане и образцов азербайджанской кухни в Газиантепе.

Об этом турецкому бюро Report заявила глава муниципалитета Газиантепа Фатма Шахин.

Шахин сказала, что Газиантеп - один из первых городов Турции, включенных в Сеть творческих городов ЮНЕСКО с 2015 года именно благодаря своей кухне.

"Некоторые образцы азербайджанской кухни также включены в список ЮНЕСКО. Мы будем проводить совместные мероприятия по продвижению кухни Газиантепа в Азербайджане, а азербайджанской кухни - у нас. Мы уже проводили официальные переговоры по этому поводу. Мы посетим Азербайджан в рамках COP29 и тогда вновь обсудим этот вопрос. На наш фестиваль в следующем году мы намерены пригласить шеф-поваров из Азербайджана".

Отметим, что в рамках фестиваля "Культурный путь" Министерства культуры Турции с 14 сентября проходит Гастрономический фестиваль Газиантепа (GastroAntep).