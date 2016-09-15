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    Новой культурной столицей СНГ станет Гянджа

    Об этом будет объявлено в Бишкеке на заседании Совета глав государств СНГ

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Новой культурной столицей СНГ станет азербайджанский город Гянджа. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в исполнительном комитете СНГ.

    Об этом будет объявлено завтра в Бишкеке на заседании Совета глав государств СНГ.

    "Культурную столицу СНГ выбирают на год. Сейчас ею является туркменский город Дашогуз. Завтра будет объявлено о том, что новой культурной столицей становится Гянджа. Там же будет утвержден план мероприятий, связанных с этим", - заявили в исполкоме СНГ.

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