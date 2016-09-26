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    Новое здание Азербайджанского театра в Дербенте откроется в 2018 году

    Строительство театра реализуется в рамках Программы сотрудничества в гуманитарной сфере между Россией и Азербайджаном

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Открытие нового здания Азербайджанского театра в дагестанском Дербенте состоится в 2018 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

    "Строительство Азербайджанского театра в городе Дербенте реализуется в рамках Программы сотрудничества в гуманитарной сфере между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой до 2015 года. Если ничто не помешает, то мы планируем открыть долгожданный объект в 2018 году", - сказала она.

    По словам Бутаевой, изначально речь шла о реконструкции существующего здания Азербайджанского театра в Дербенте, однако позже власти решили построить новое здание.

    Азербайджанский государственный драматический театр был создан в Дагестане в начале 20 века в качестве любительского. Статус государственного был присвоен ему в 1998 году, сообщается на официальном сайте театра.

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