Номинация "Азыхская и Тагларская пещеры" включена в предварительный список Комитета ЮНЕСКО по наследию

Номинация "Азыхская и Тагларская пещеры - доисторические места Азербайджана", расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, решением 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Эр-Рияде, включена в предварительный список.

Номинация "Азыхская и Тагларская пещеры - доисторические места Азербайджана", расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, решением 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Эр-Рияде, включена в предварительный список.

Как передает Report, об этом сообщает Национальная комиссия Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО.

Отметим, что на прошедшей в Эр-Рияде 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО транснациональные номинации "Гирканские леса" и "Культурный ландшафт Хыналыг и Кочевой путь" на территории Гирканского национального парка Азербайджана включены в Список всемирного наследия организации.