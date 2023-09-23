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Номинация "Азыхская и Тагларская пещеры" включена в предварительный список Комитета ЮНЕСКО по наследию

Номинация "Азыхская и Тагларская пещеры" включена в предварительный список Комитета ЮНЕСКО по наследию Номинация "Азыхская и Тагларская пещеры - доисторические места Азербайджана", расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, решением 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Эр-Рияде, включена в предварительный список.
Kультурная политика
23 сентября 2023 г. 13:54
Номинация Азыхская и Тагларская пещеры включена в предварительный список Комитета ЮНЕСКО по наследию

Номинация "Азыхская и Тагларская пещеры - доисторические места Азербайджана", расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, решением 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Эр-Рияде, включена в предварительный список.

Как передает Report, об этом сообщает Национальная комиссия Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО.

Отметим, что на прошедшей в Эр-Рияде 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО транснациональные номинации "Гирканские леса" и "Культурный ландшафт Хыналыг и Кочевой путь" на территории Гирканского национального парка Азербайджана включены в Список всемирного наследия организации.

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Версия на английском языке "Azykh and Taghlar caves - prehistoric sites of Azerbaijan" added to preliminary list of UNESCO Heritage Committee
Версия на азербайджанском языке “Azıx və Tağlar mağaraları” nominasiyası UNESCO-nun İrs Komitəsinin İlkin siyahısına salınıb

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