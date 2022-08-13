Низами Гасымов: Работы в Басгале выполнены на 50%

"Основная туристско - ориентированная часть поселка Басгал расположена на площади 50 гектаров. Нашей основной целью было создание на территории туристической инфраструктуры. С этой целью от автомагистрали Баку-Исмаиллы до села проложена дорога протяженнос

"Основная туристско - ориентированная часть поселка Басгал расположена на площади 50 гектаров. Нашей основной целью было создание на территории туристической инфраструктуры. С этой целью от автомагистрали Баку-Исмаиллы до села проложена дорога протяженностью четыре километра. В целом работы в Басгале выполнены на 50 процентов".

Как сообщает Report , об этом в ходе медиатура в Государственный историко-культурный заповедник "Басгал" сказал главный архитектор Государственного агентства по туризму Азербайджана Низами Гасымов.

Он отметил, что для улучшения инфраструктуры за прошедший период были созданы информационно - туристический центр и автостоянка на 50 мест.

"В поселке Басгал уже отремонтированы и реконструированы две исторические улицы. Они уже доступны для туристов. Территория, именуемая Базарной площадью, также был разработан в соответствии с концепцией туризма. Здесь были особо учтены баня и историческая мечеть. Баня уже сдана в эксплуатацию как музейный комплекс, а в мечети пока ведутся археологические раскопки. Работы по ее реконструкции будут начаты после завершения раскопок", - добавил Н.Гасымов.

Он добавил, что после завершения реконструкции на территории поселка, аналогичные работы будут проведены и в близлежащих селах.