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Низами Гасымов: Работы в Басгале выполнены на 50%

Низами Гасымов: Работы в Басгале выполнены на 50% "Основная туристско - ориентированная часть поселка Басгал расположена на площади 50 гектаров. Нашей основной целью было создание на территории туристической инфраструктуры. С этой целью от автомагистрали Баку-Исмаиллы до села проложена дорога протяженнос
Kультурная политика
13 августа 2022 г. 21:16
Низами Гасымов: Работы в Басгале выполнены на 50%

"Основная туристско - ориентированная часть поселка Басгал расположена на площади 50 гектаров. Нашей основной целью было создание на территории туристической инфраструктуры. С этой целью от автомагистрали Баку-Исмаиллы до села проложена дорога протяженностью четыре километра. В целом работы в Басгале выполнены на 50 процентов".

Как сообщает Report, об этом в ходе медиатура в Государственный историко-культурный заповедник "Басгал" сказал главный архитектор Государственного агентства по туризму Азербайджана Низами Гасымов.

Он отметил, что для улучшения инфраструктуры за прошедший период были созданы информационно - туристический центр и автостоянка на 50 мест.

"В поселке Басгал уже отремонтированы и реконструированы две исторические улицы. Они уже доступны для туристов. Территория, именуемая Базарной площадью, также был разработан в соответствии с концепцией туризма. Здесь были особо учтены баня и историческая мечеть. Баня уже сдана в эксплуатацию как музейный комплекс, а в мечети пока ведутся археологические раскопки. Работы по ее реконструкции будут начаты после завершения раскопок", - добавил Н.Гасымов.

Он добавил, что после завершения реконструкции на территории поселка, аналогичные работы будут проведены и в близлежащих селах.

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Версия на азербайджанском языке Nizami Qasımov: "Basqalda görülən işlər nəzərdə tutulanların 50 %-i əhatə edir"

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