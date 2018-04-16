Невестка Джейхуна Гаджибейли: Мой супруг гордился своей семьей

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Париж. 16 апреля. REPORT.AZ/ "Джейхун Гаджибейли в период Азербайджанской Демократической Республики сделал многое для построения азербайджано-французских связей. То что он хотел осуществить тогда, стало реальностью сегодня и сотрудничество между Азербайджаном и Францией развивается во всех областях".

Об этом западноевропейскому бюро Report заявила Паскаль Гаджибейли-Буше (Pascale Hadjibeyli-Buchet) - супруга Тимучина Гаджибейли (1921-1993), сына одного из выдающихся личностей Азербайджана, писателя, летописца, журналиста, переводчика, редактора Джейхуна Гаджибейли.

По ее словам, после обретения Азербайджаном независимости заинтересовались произведениями Джейхуна Гаджибейли, написанными до эмиграции: "В вопросе сбора принадлежащих ему произведений мы оказали всяческую посильную помощь правительству Азербайджана".

Паскаль Гаджибейли-Буше отметила, что сегодня азербайджанские фильмы демонстрируются в таких авторитетных кинотеатрах Франции, как "Ле Бальзак": "Азербайджанские фильмы мне очень нравятся. Но больше всего за музыку я ценю фильм "Аршын мал алан", вызвавший большой интерес у французского зрителя. Мой супруг гордился своей семьей. Если бы он видел большой интерес французских зрителей к фильму "Аршын мал алан" в Париже, то испытал бы чувство еще большей гордости".