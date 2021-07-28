Netflix приступил к работе над сериалом о покемонах

Стриминговый сервис Netflix приступил к работе над новым сериалом о покемонах. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Variety.
Сценаристом и исполнительным продюсером стал Джо Хендерсон ("Люцифер", "Грейсленд").
Источник Variety отметил, что проект будет выполнен в стиле фильма "Покемон. Детектив Пикачу", где были как рисованные персонажи, так и герои, которых сыграли актеры. Главные роли в том проекте исполнили Райан Рейнольдс и Джастис Смит.
Детали сюжета сериала пока не раскрываются.