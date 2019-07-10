Министр: Мы не должны довольствоваться включением Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

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"Данная сессия вызвала в Азербайджане большой интерес. Указанное мероприятие не должно восприниматься как должное. Для этого ведется борьба, конкуренция. Если бы у нас не было опыта, ее не провели бы в нашей стране".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев на пресс-конференции по итогам завершившейся в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам министра, приехавшие в рамках сессии в Баку являются известными в своей стране людьми: "Они известные специалисты. Гости погуляли по городу, посетили исторические места. Ситуация в стране вызвала у них положительное впечатление. Сессию осветили и зарубежные СМИ. С первого дня она освещалась на сайтах ЮНЕСКО. За это время комиссия ознакомилась с 166 историческими местами, обсудила их состояние. 32 из них были новой номинацией. Нам удалось добиться включения Шеки в Список всемирного наследия. Мы не должны довольствоваться этим. Нужно соблюдать международные правила и сделать так, чтобы в будущем мы могли контролировать этот процесс. Ежегодно комиссия как планово, так и внепланово приезжает и оценивает ситуацию".