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    Неделя российских фильмов пройдет в Азербайджане в сентябре

    Посол: Гуманитарное сотрудничество - важнейшая часть наших отношений
    © Report/ Firi Salim

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ "Гуманитарное сотрудничество - важнейшая часть наших отношений с Азербайджаном. Ничто так не сближает народы и страны, как гуманитарные связи". 

    Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

    Отметив, что уже сложились форматы, в которых Азербайджан и Россия работают в этом направлении, посол выразил надежду на дальнейшее развитие гуманитарного сотрудничества в будущем. 

    Он подчеркнул, что в сентябре в Азербайджане пройдет Неделя российских фильмов, а в ноябре в Азербайджане планируется проведение международного театрального фестиваля, где будут принимать участие российские театральные коллективы. 

    "Если говорить в более широком плане, то у нас есть дорожная карта по гуманитарному сотрудничеству, куда входят и вопросы образования", - отметил М.Бочарников. 

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