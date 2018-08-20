Неделя российских фильмов пройдет в Азербайджане в сентябре

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Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ "Гуманитарное сотрудничество - важнейшая часть наших отношений с Азербайджаном. Ничто так не сближает народы и страны, как гуманитарные связи".

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

Отметив, что уже сложились форматы, в которых Азербайджан и Россия работают в этом направлении, посол выразил надежду на дальнейшее развитие гуманитарного сотрудничества в будущем.

Он подчеркнул, что в сентябре в Азербайджане пройдет Неделя российских фильмов, а в ноябре в Азербайджане планируется проведение международного театрального фестиваля, где будут принимать участие российские театральные коллективы.

"Если говорить в более широком плане, то у нас есть дорожная карта по гуманитарному сотрудничеству, куда входят и вопросы образования", - отметил М.Бочарников.