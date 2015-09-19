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    Неделя российских фильмов пройдет в Азербайджане

    Мероприятие направлено на укрепление двусторонних отношений Азербайджана и России в области культуры и кинематографии

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ С 1 по 7 октября  в  Баку пройдет "Неделя российских фильмов в Азербайджане". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, мероприятие организовано министерством культуры России и продюсерским центром "Кинофест" при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана  и посольства России в Азербайджане. 

    Мероприятие направлено на укрепление двусторонних отношений Азербайджана и России в области культуры и кинематографии.

    Торжественная церемония открытия кинонедели и кинопоказы пройдут с 1 по 7 октября в Киноцентре "Низами". В церемонии открытия примет участие делегация российских кинематографистов. 

    В программу показов кинонедели вошли современные российские фильмы различных жанров:

    "А зори здесь тихие…" (режиссер Ренат Давлетьяров, 2015);

    "Батальонъ" (режиссер Дмитрий Месхиев, 2014);

    "Зеленая карета" (режиссер Олег Асадулин, 2015);

    "Мама дарагая" (режиссер Ярослав Чеважевский, 2014);

    "Неуловимые" (режиссер Артем Аксененко, 2015);

    "Овечка Долли была злая и рано умерла" (режиссер Алексей Пиманов, 2015);

    "Призрак" (режиссер Александр Войтинский, 2015).

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