Неделя российских фильмов пройдет в Азербайджане

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ С 1 по 7 октября в Баку пройдет "Неделя российских фильмов в Азербайджане". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, мероприятие организовано министерством культуры России и продюсерским центром "Кинофест" при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана и посольства России в Азербайджане.

Мероприятие направлено на укрепление двусторонних отношений Азербайджана и России в области культуры и кинематографии.

Торжественная церемония открытия кинонедели и кинопоказы пройдут с 1 по 7 октября в Киноцентре "Низами". В церемонии открытия примет участие делегация российских кинематографистов.

В программу показов кинонедели вошли современные российские фильмы различных жанров:

"А зори здесь тихие…" (режиссер Ренат Давлетьяров, 2015);

"Батальонъ" (режиссер Дмитрий Месхиев, 2014);

"Зеленая карета" (режиссер Олег Асадулин, 2015);

"Мама дарагая" (режиссер Ярослав Чеважевский, 2014);

"Неуловимые" (режиссер Артем Аксененко, 2015);

"Овечка Долли была злая и рано умерла" (режиссер Алексей Пиманов, 2015);

"Призрак" (режиссер Александр Войтинский, 2015).