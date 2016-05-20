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    ​Неделя американской культуры завершается концертом для студентов в Баку

    В концерте приняли участие американские группы Silver City Bound, Broadway Bound, DJ CaveM

    Баку. 20 май. REPORT.AZ/ Посольство США попыталось показать все разнообразие американской культуры в ходе проведения мероприятий в рамках Недели американской культуры в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью посольства США в Азербайджане Стивен Гайс.

    "Множество людей, в том числе и среди молодежи, приняли участие в мероприятиях в рамках недели. Мы постарались провести интересные мероприятия, чтобы азербайджанцы более глубже ознакомились с большим разнообразием культур США и ее различными аспектами", - отметил С.Гайс.

    Он выразил благодарность Университету иностранных языков Азербайджана, который организовал концерт американской музыки, и помог провести ряд мероприятий.

    В концерте приняли участие американские группы Silver City Bound,  Broadway Bound, DJ CaveM и другие. 

    Отметим, помимо Баку мероприятия в рамках Дней культуры Америки состоялись и в ряде регионов Азербайджана.

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