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Названы страны, привлеченные к восстановлению памятников на освобожденных территориях

Названы страны, привлеченные к восстановлению памятников на освобожденных территориях 17:58
Kультурная политика
13 декабря 2021 г. 18:32
Названы страны, привлеченные к восстановлению памятников на освобожденных территориях

"Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева 8 декабря 2020 года объявила о начале проекта по восстановлению культурно-религиозных памятников, мечетей на освобожденных территориях. Тем самым Фонд Гейдара Алиева, как член гражданского общества, оказывает поддержку реализуемым государством проектам по восстановлению истории".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров во время выступления на "круглом столе" на тему "Проекты по восстановлению памятников культурного наследия на оккупированных территориях: цели, вызовы, особенности, перспективы".

Он отметил, что по поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в настоящее время к процессу восстановления привлечены специалисты из Австрии, Великобритании, Болгарии, Италии, Латвии, России, Турции, Грузии и других стран.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə abidələrin bərpasına cəlb olunan ölkələrin adları açıqlanıb

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