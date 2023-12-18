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Названо число памятников, охраняемых в Азербайджане на государственном уровне

Названо число памятников, охраняемых в Азербайджане на государственном уровне Число памятников, охраняемых на государственном уровне, в Азербайджане превышает 6 тысяч.
Kультурная политика
18 декабря 2023 г. 10:57
Названо число памятников, охраняемых в Азербайджане на государственном уровне

Число памятников, охраняемых на государственном уровне, в Азербайджане превышает 6 тысяч.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра культуры Саадет Юсифова, выступая на первом форуме "Культурное наследие" в Баку.

"В настоящее время в нашей стране под охраной государства находятся 6 308 памятников, более 1 400 культурно-исторических объектов зарегистрированы как новые обнаруженные памятники. В настоящее время действуют 26 культурно-исторических заповедников, 4 из которых включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət səviyyəsində mühafizə olunan abidələrin sayı açıqlanıb

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