Названа песня, которую исполнит представитель Азербайджана на "Евровидении-2022"

Стало известно название песни, которую представитель Азербайджана исполнит на «Евровидении-2022».

Стало известно название песни, которую представитель Азербайджана исполнит на «Евровидении-2022».

Как передает Report, Надир Рустамли исполнит на песенном конкурсе композицию FADE TO BLACK.

Представлен официальный видеоклип на эту композицию. Авторы песни – Андреас Стоун, Андерс Ретхов, Себастиан Шуб, Томас Стенгард

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал – 14 мая. Слоганом "Евровидения-2022" стала фраза The Sound of Beauty ("Звук красоты"), логотип же выполнен в стилистике киматики (физические эффекты звуковых волн, подмножество вибрационных модальных явлений).

Надир Рустамли выступит в первой части второго полуфинала. Делегацию Азербайджана на "Евровидении-2022" возглавит композитор и продюсер Иса Меликов.