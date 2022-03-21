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Названа песня, которую исполнит представитель Азербайджана на "Евровидении-2022"

Названа песня, которую исполнит представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" Стало известно название песни, которую представитель Азербайджана исполнит на «Евровидении-2022».
Kультурная политика
21 марта 2022 г. 20:57
Названа песня, которую исполнит представитель Азербайджана на Евровидении-2022

Стало известно название песни, которую представитель Азербайджана исполнит на «Евровидении-2022».

Как передает Report, Надир Рустамли исполнит на песенном конкурсе композицию FADE TO BLACK.

Представлен официальный видеоклип на эту композицию. Авторы песни – Андреас Стоун, Андерс Ретхов, Себастиан Шуб, Томас Стенгард

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал – 14 мая. Слоганом "Евровидения-2022" стала фраза The Sound of Beauty ("Звук красоты"), логотип же выполнен в стилистике киматики (физические эффекты звуковых волн, подмножество вибрационных модальных явлений).

Надир Рустамли выступит в первой части второго полуфинала. Делегацию Азербайджана на "Евровидении-2022" возглавит композитор и продюсер Иса Меликов.

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Версия на азербайджанском языке “Avroviziya-2022”-də Azərbaycanı təmsil edəcək mahnı məlum olub

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