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    Названа дата завершения реставрации крепости Нарикала в Тбилиси

    На ремонт выделено порядка 280 тыс. долларов

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Реставрация крепости Нарикала (Нарын-кала - "Малая крепость") в столице Грузии Тбилиси завершится в конце 2017 года. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, ремонтные работы осуществляет Фонд развития Тбилиси. 

    Восстановительные работы начались в октябре текущего года. На ремонт выделено порядка  280 тыс. долларов, из которых 115,4 тыс. долларов будут использованы в 2016 году.

    Отметим, крепость была построена в IV веке. Основные укрепления, дошедшие до наших дней, датируются XVI-XVII веками. Однако землетрясение, произошедшее в 1827 году, нанесло строению  урон.

    Фото: "Sputnik-Georgia"

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