Названа дата проведения фестиваля "Хары бюльбюль"

Первым крупным мероприятием «Года Шуши» станет Международный фольклорный фестиваль "Хары бюльбюль".

Первым крупным мероприятием «Года Шуши» станет Международный фольклорный фестиваль "Хары бюльбюль".

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом медиа и коммуникаций Министерства культуры Азербайджана Марьям Гафарзаде.

Она отметила, что мероприятие состоится в мае при организационной поддержке Министерства культуры, Фонда Гейдара Алиева и Управления государственного заповедника города Шуша: "В июле в Шуше запланировано проведение очередных Дней поэзии Вагифа, в июле-августе - финального этапа телевизионного конкурса «Мугам» и концерта победителей. Также в течение года запланировано проведение международного фестиваля искусства «Шуша-2022», международного фото фестиваля «Четыре сезона Шуши» и др."