Названа дата проведения фестиваля "Хары бюльбюль"

Первым крупным мероприятием «Года Шуши» станет Международный фольклорный фестиваль "Хары бюльбюль".
Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом медиа и коммуникаций Министерства культуры Азербайджана Марьям Гафарзаде.
Она отметила, что мероприятие состоится в мае при организационной поддержке Министерства культуры, Фонда Гейдара Алиева и Управления государственного заповедника города Шуша: "В июле в Шуше запланировано проведение очередных Дней поэзии Вагифа, в июле-августе - финального этапа телевизионного конкурса «Мугам» и концерта победителей. Также в течение года запланировано проведение международного фестиваля искусства «Шуша-2022», международного фото фестиваля «Четыре сезона Шуши» и др."