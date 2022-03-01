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Названа дата проведения фестиваля "Хары бюльбюль"

Названа дата проведения фестиваля "Хары бюльбюль" Первым крупным мероприятием «Года Шуши» станет Международный фольклорный фестиваль "Хары бюльбюль".
Kультурная политика
1 марта 2022 г. 11:46
Названа дата проведения фестиваля Хары бюльбюль

Первым крупным мероприятием «Года Шуши» станет Международный фольклорный фестиваль "Хары бюльбюль".

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом медиа и коммуникаций Министерства культуры Азербайджана Марьям Гафарзаде.

Она отметила, что мероприятие состоится в мае при организационной поддержке Министерства культуры, Фонда Гейдара Алиева и Управления государственного заповедника города Шуша: "В июле в Шуше запланировано проведение очередных Дней поэзии Вагифа, в июле-августе - финального этапа телевизионного конкурса «Мугам» и концерта победителей. Также в течение года запланировано проведение международного фестиваля искусства «Шуша-2022», международного фото фестиваля «Четыре сезона Шуши» и др."

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Версия на азербайджанском языке Builki “Xarıbülbül” festivalının vaxtı açıqlanıb

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