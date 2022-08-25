Названа дата проведения этапа собеседования по приему на работу учителей музыки

Состоится этап собеседования конкурса по набору учителей в детские музыкальные, художественные, мугамные, ашугские школы и центры.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.
Из 1 992 кандидатов, зарегистрировавшихся для участия 7 августа в тестировании по приему на работу учителей в детские музыкальные, художественные, мугамные, ашугские школы, в экзамене приняли участие 1 709 человек, 482 из них набрали необходимый проходной балл и получили право на участие в следующем этапе конкурса.
Для участия в собеседовании на замещение вакантных должностей кандидаты должны подать
Этап собеседования пройдет 5-9 сентября. Каждый кандидат может выбрать максимум 5 вакантных мест в соответствии со своей специальностью.