Названа дата проведения этапа собеседования по приему на работу учителей музыки

Состоится этап собеседования конкурса по набору учителей в детские музыкальные, художественные, мугамные, ашугские школы и центры.

Состоится этап собеседования конкурса по набору учителей в детские музыкальные, художественные, мугамные, ашугские школы и центры.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Из 1 992 кандидатов, зарегистрировавшихся для участия 7 августа в тестировании по приему на работу учителей в детские музыкальные, художественные, мугамные, ашугские школы, в экзамене приняли участие 1 709 человек, 482 из них набрали необходимый проходной балл и получили право на участие в следующем этапе конкурса.

Для участия в собеседовании на замещение вакантных должностей кандидаты должны подать заявку на участие в отборе на вакантные должности на этапе собеседования" с 9:00 25 августа до 23:59 29 августа 2022 года.

Этап собеседования пройдет 5-9 сентября. Каждый кандидат может выбрать максимум 5 вакантных мест в соответствии со своей специальностью.