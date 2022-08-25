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Названа дата проведения этапа собеседования по приему на работу учителей музыки

Названа дата проведения этапа собеседования по приему на работу учителей музыки Состоится этап собеседования конкурса по набору учителей в детские музыкальные, художественные, мугамные, ашугские школы и центры.
Kультурная политика
25 августа 2022 г. 10:06
Названа дата проведения этапа собеседования по приему на работу учителей музыки

Состоится этап собеседования конкурса по набору учителей в детские музыкальные, художественные, мугамные, ашугские школы и центры.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Из 1 992 кандидатов, зарегистрировавшихся для участия 7 августа в тестировании по приему на работу учителей в детские музыкальные, художественные, мугамные, ашугские школы, в экзамене приняли участие 1 709 человек, 482 из них набрали необходимый проходной балл и получили право на участие в следующем этапе конкурса.

Для участия в собеседовании на замещение вакантных должностей кандидаты должны подать заявку на участие в отборе на вакантные должности на этапе собеседования" с 9:00 25 августа до 23:59 29 августа 2022 года.

Этап собеседования пройдет 5-9 сентября. Каждый кандидат может выбрать максимум 5 вакантных мест в соответствии со своей специальностью.

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Версия на азербайджанском языке Musiqi müəllimlərinin işə qəbulu üzrə müsahibə mərhələsinin vaxtı açıqlanıb

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