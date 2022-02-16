Назван представитель Азербайджана на "Евровидении-2022"

Названо имя представителя Азербайджана на песенном конкурсе "Евровидение-2022".

Названо имя представителя Азербайджана на песенном конкурсе "Евровидение-2022".

Об этом Report сообщили в компании "Общественное телевидение и радиовещание".

Азербайджан в итальянском Турине представит победитель конкурса "Səs Azərbaycan" ("Голос Азербайджан") Надир Рустамли.

Руководитель делегации Азербайджана, известный композитор Иса Маликов отметил, что на отбор представлены более 300 песен: "Как и всегда, мы стараемся выбрать красивую и профессиональную песню независимо от жанра. Оставаясь верными себе, в этом году в выборе песни мы также будем придавать первостепенное значение тому, насколько она соответствует голосу и манере исполнения певца. Процесс отбора завершится на 2-й неделе марта, и песня будет обнародована".

Отметим, что полуфиналы конкурса "Евровидение-2022", который пройдет в Турине (Италия) под лозунгом "The sound of beauty" ("Голос красоты"), состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая в "PalaOlimpico".