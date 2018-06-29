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    Назначены заместители руководителя аппарата и завотделами Минкультуры

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В утвержденной новой структуре аппарата министерства культуры произведены назначения на должности заместителей руководителя аппарата и заведующих отделами.

    Как сообщили Report в министерстве, согласно приказу министра, заместителем главы аппарата министерства культуры - заведующим отделом международного сотрудничества и инновационного развития назначен Васиф Эйваззаде.

    Заместителем руководителя аппарата министерства - заведующим отделом права и внутреннего анализа назначен Намик Гуламов.

    Заведующим вновь созданного отдела региональной политики назначен Пярвиз Искендерли.

    На должность заведующего отделом по работе с документами и обращениями граждан назначен Рашад Алиев.

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