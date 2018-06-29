Назначены заместители руководителя аппарата и завотделами Минкультуры

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В утвержденной новой структуре аппарата министерства культуры произведены назначения на должности заместителей руководителя аппарата и заведующих отделами.

Как сообщили Report в министерстве, согласно приказу министра, заместителем главы аппарата министерства культуры - заведующим отделом международного сотрудничества и инновационного развития назначен Васиф Эйваззаде.

Заместителем руководителя аппарата министерства - заведующим отделом права и внутреннего анализа назначен Намик Гуламов.

Заведующим вновь созданного отдела региональной политики назначен Пярвиз Искендерли.

На должность заведующего отделом по работе с документами и обращениями граждан назначен Рашад Алиев.