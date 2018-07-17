Назначены новые директора в два театра в Азербайджане

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Бывший директор Театра юного зрителя Мубариз Гамидов получил новую должность.
Как сообщает Report, Мубариз Гамидов назначен директором Сумгайытского государственного драматического театра.
Первый заместитель главы Исполнительной власти города Сумгайыт Теймур Самедов и заведующий отделом Искусства министерства культуры Исмаил Гусейнов представили коллективу Мубариза Гамидова.
Бывший директор Сумгайытского государственного драматического театра Ислам Гасанов назначен новым директором театра YUĞ. Отметим, что ранее в театре YUĞ обязанности директора исполнял директор Кукольного театра Рашад Ахмедов.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости