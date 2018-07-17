Назначены новые директора в два театра в Азербайджане

17 июля, 2018 17:19

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Бывший директор Театра юного зрителя Мубариз Гамидов получил новую должность. Как сообщает Report, Мубариз Гамидов назначен директором Сумгайытского государственного драматического театра. Первый заместитель главы Исполнительной власти города Сумгайыт Теймур Самедов и заведующий отделом Искусства министерства культуры Исмаил Гусейнов представили коллективу Мубариза Гамидова. Бывший директор Сумгайытского государственного драматического театра Ислам Гасанов назначен новым директором театра YUĞ. Отметим, что ранее в театре YUĞ обязанности директора исполнял директор Кукольного театра Рашад Ахмедов.

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