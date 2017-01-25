Назначены начальники созданных в Азербайджане новых региональных управлений культуры - СПИСОК

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Назначены начальники созданных в Азербайджане новых региональных управлений культуры.

Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

В министерстве отметили, что согласно приказу министра культуры и туризма Абульфаса Гараева, Вугар Зейналов назначен начальником Главного управления культуры и туризма города Баку, Мехман Шукюров – Главного управления культуры и туризма города Сумгайыт, Назим Агаев – главой Хачмазского регионального управления культуры и туризма, Эльнур Гусейнов – начальником Исмаиллинского регионального управления культуры и туризма, Мирвари Зейналова – Шекинского регионального управления культуры и туризма, Эльман Мамедов – начальником Кюрдемирского регионального управления культуры и туризма.