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    Назначены начальники созданных в Азербайджане новых региональных управлений культуры - СПИСОК

    Министр культуры и туризма Абульфас Гараев подписал соответствующий приказ

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Назначены начальники созданных в Азербайджане новых региональных управлений культуры.

    Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

    В министерстве отметили, что согласно приказу министра культуры и туризма Абульфаса Гараева, Вугар Зейналов назначен начальником Главного управления культуры и туризма города Баку, Мехман Шукюров – Главного управления культуры и туризма города Сумгайыт, Назим Агаев – главой Хачмазского регионального управления культуры и туризма, Эльнур Гусейнов – начальником Исмаиллинского регионального управления культуры и туризма, Мирвари Зейналова – Шекинского регионального управления культуры и туризма, Эльман Мамедов – начальником Кюрдемирского регионального управления культуры и туризма. 

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