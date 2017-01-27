Назначены начальники еще 5 региональных управлений культуры и туризма - СПИСОК

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Назначены начальники еще 5 региональных управлений культуры и туризма минкультуры и туризма.

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

В министерстве сказали, что согласно соответствующим приказам министра культуры и туризма Абульфаса Гараева, Таир Алиев назначен начальником Агдашского регионального управления культуры и туризма, Ахмед Рамазанов – Сабирабадского регионального управления культуры и туризма, Эльчин Гусейнов – Билясуварского регионального управления культуры и туризма, Лятифа Мовсумова – Масаллинского регионального управления культуры и туризма, Вусал Насирли – Лянкяранского регионального управления культуры и туризма.