Назначены начальники 5 региональных управлений культуры и туризма - СПИСОК

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Назначены начальники 5 региональных управлений культуры и туризма в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в отделе информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма.

По информации, согласно соответствующим приказам министра культуры и туризма Абульфаса Гараева, Гулиев Рамиз назначен начальником Агстафинского регионального управления культуры и туризма, Рамиз Мамедов - Шамкирского регионального управления культуры и туризма, Санан Гаджиев - Гянджинского регионального управления культуры и туризма, Ильяс Гаджиев - Бардинского регионального управления культуры и туризма, Рза Гулиев - начальником Агджабединского регионального управления культуры и туризма.