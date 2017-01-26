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    Назначены начальники 5 региональных управлений культуры и туризма - СПИСОК

    Абульфас Гараев подписал приказ

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Назначены начальники 5 региональных управлений культуры и туризма в Азербайджане.

    Об этом Report сообщили в отделе информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма.

    По информации, согласно соответствующим приказам министра культуры и туризма Абульфаса Гараева, Гулиев Рамиз назначен начальником Агстафинского регионального управления культуры и туризма, Рамиз Мамедов - Шамкирского  регионального управления культуры и туризма, Санан Гаджиев - Гянджинского регионального управления культуры и туризма, Ильяс Гаджиев - Бардинского регионального управления культуры и туризма, Рза Гулиев - начальником Агджабединского регионального управления культуры и туризма.

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