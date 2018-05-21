Назначен первый замминистра культуры Азербайджана

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Произведено назначение на должность первого заместителя министра культуры.

Как сообщает Report, распоряжением президента Ильхама Алиева Вагиф Гадир оглы Алиев был назначен на должность первого заместителя министра культуры Азербайджанской Республики.

Отметим, что Вагиф Алиев родился 17 июля 1953 года. В 1975 году окончил факультет физики Азербайджанского государственного университета.

В 1994-2001 гг - первый заместитель министра молодежи и спорта, в 2001-2003 гг. - первый заместитель министра молодежи спорта и туризма. С 2003 по 2011 год - глава Исполнительной власти города Сумгайыт. 18 февраля 2011 года согласно распоряжению президента Ильхама Алиева Вагиф Алиев был назначен заместителем министра культуры и туризма. Кандидат физико-математических наук (1980).