Назначен новый замдиректора Гянджинской государственной филармонии

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Назначен новый заместитель директора Гянджинской государственной филармонии.

Как сообщил Report заведующий отделом по связям с общественностью и информации министерства культуры Интигам Гумбатов, директор Гянджинской государственной филармонии Самир Джафаров обратился к руководству министерства с просьбой освободить его от должности в связи с продолжением и расширением им творческой деятельности: "В министерстве вопрос был рассмотрен и он был освобожден от занимаемой должности".

И.Гумбатов добавил, что в Гянджинской государственной филармонии произведено новое назначение: "Согласно соответствующему представлению, художественный руководитель оркестра народных инструментов Гянджинской государственной филармонии Эльчин Эмин оглы Эльчиев назначен заместителем директора Гянджинской государственной филармонии. В настоящее время коллективом временно руководит заместитель директора".