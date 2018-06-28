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    Назначен новый руководитель аппарата Минкультуры

    © Report

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В утвержденной новой структуре аппарата министерства культуры произведены назначения на должности руководителя аппарата и заведующих отделами.

    Как сообщили Report из министерства, согласно приказу министра, Фикрет Кочари оглы Бабаев назначен руководителем аппарата министерства.

    Кроме того, заведующим недавно созданного отдела Народного творчества и развития культурных маршрутов был назначен Вугар Шихмамедов.

    Заведующим отделом оборота книг и работе с издательствами назначен Аслан Джафаров.

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