Назначен новый проректор в Азербайджанский университет туризма и менеджмента

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ По приказу министра культуры и туризма Абульфаса Гараева в Азербайджанский университет туризма и менеджмента назначен новый проректор.

Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

Как сообщили из министерства, замминистра культуры и туризма Севда Мамедалиева представила коллективу нового проректора по вопросам развития Ирану Алиеву.

Отметим, что заслуженный педагог, доктор педагогических наук, профессор Ирана Алиева окончила Азербайджанский государственный университет (ныне Бакинский государственный университет). До этого она работала завкафедрой в Бакинском славянском университете. Долгие годы занималась научно-исследовательской и педагогической деятельностью по русскому языку и страноведению. И.Алиева является автором около 60-ти научных произведений.