Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Назначен новый председатель московского отделения Союза писателей Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал секретарь объединения Рашад Меджид.

По его словам, должность председателя московского отделения Союза писателей Азербайджана поручена переводчику, критику, публицисту Абузару Багирову.

До сих пор отделением руководил Тофик Маликли. Р.Меджид от имени руководства выразил признательность Т.Маликли за его деятельность в качестве председателя союза.

Отметим, что Абузар Багиров родился 17 декабря 1954 года в селе Рустам Алиев (нынешний Мискинли) Гедабекского района. Здесь окончил сельскую школу. Продолжил образование на факультете языка и литературы Азербайджанского государственного педагогического института. Приступил к трудовой деятельности в качестве учителя в средней школе №2 им. Ш.Гурбанова в районе Пушкин (ныне Билясуварский район), куда получил назначение. Работал на различных должностях в азербайджанском фонде Литературного фонда СССР (заведующий Клуба писателей им.Натаван, директор творческого дома писателей им. Самеда Вургуна в Шувеляне). Затем в Москве работал заместителем начальника отдела обеспечения Литературного Фонда СССР Переделкино. К художественной деятельности приступил в конце 70-х годов. Его переводы, статьи с литературной критикой регулярно издавались в периодической печати. С 1989 года является членом Союза писателей Азербайджана.