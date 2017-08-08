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    Назим Самедов встретился с председателем Госкомитета Туркменистана по туризму

    На встрече коснулись нынешнего положения в области сотрудничества в сферах культуры и туризма

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов встретился с председателем Госкомитета Туркменистана по туризму Сардаром Чолуковым.

    Как сообщили Report в министерстве, на встрече коснулись вопросов укрепления и развития дружественных связей между двумя странами, нынешнего положения в области сотрудничества в сферах культуры и туризма.

    С.Чолуков выразил удовлетворение подписанием в рамках визита нового соглашения по сотрудничеству между двумя странами в области туризма.

    Он также пригласил министерство культуры и туризма Азербайджана принять участие на предстоящих в Туркменистане 5-х Азиатских играх.

    В свою очередь Н.Самедов выразил уверенность, что визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова положительно скажется во всех направлениях сотрудничества между двумя странами, включая сферу туризма.

    В заключение Н.Самедов пригласил туркменскую сторону принять участие на предстоящей 5-7 апреля 2018 года в Баку 17-й Азербайджанской международной выставке "Туризм и путешествия" AİTF. 

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