Назим Файтончу: Мир наступит, но должно пройти время

На свадьбах и торжествах в России были неоднократные встречи и общение с армянами, в основном выходцами из Баку, которые помнят свою прошлую хорошую жизнь в Азербайджане. Были и совместное исполнение азербайджанских песен, и слезы.

На свадьбах и торжествах в России были неоднократные встречи и общение с армянами, в основном выходцами из Баку, которые помнят свою прошлую хорошую жизнь в Азербайджане. Были и совместное исполнение азербайджанских песен, и слезы.

Как передает Report, об этом заявил известный азербайджанский певец Назим Файтончу в интервью Гамиду Гамидову в передаче "Поговорим?"

Н. Файтончу поделился своим мыслями о том, почему так сложно идет процесс по подготовке и подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Армянский премьер Пашинян находится под влиянием и давлением многих внутренних и внешних сил, заявил он, пояснив, что это означает невозможность принимать решения самостоятельно.

"Это, прежде всего, боязнь стать врагом народа в Армении. В то же время, очень сильно давление России. С другой стороны мировое армянство своими несбыточными фантазиями завело Армению в тупик", - заявил Н. Файтончу.

Тем не менее он выразил уверенность, что мир между двумя странами наступит и отношения восстановятся.