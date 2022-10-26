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Назим Файтончу: Мир наступит, но должно пройти время

Назим Файтончу: Мир наступит, но должно пройти время На свадьбах и торжествах в России были неоднократные встречи и общение с армянами, в основном выходцами из Баку, которые помнят свою прошлую хорошую жизнь в Азербайджане. Были и совместное исполнение азербайджанских песен, и слезы.
Kультурная политика
26 октября 2022 г. 12:40
Назим Файтончу: Мир наступит, но должно пройти время

На свадьбах и торжествах в России были неоднократные встречи и общение с армянами, в основном выходцами из Баку, которые помнят свою прошлую хорошую жизнь в Азербайджане. Были и совместное исполнение азербайджанских песен, и слезы.

Как передает Report, об этом заявил известный азербайджанский певец Назим Файтончу в интервью Гамиду Гамидову в передаче "Поговорим?"

Н. Файтончу поделился своим мыслями о том, почему так сложно идет процесс по подготовке и подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Армянский премьер Пашинян находится под влиянием и давлением многих внутренних и внешних сил, заявил он, пояснив, что это означает невозможность принимать решения самостоятельно.

"Это, прежде всего, боязнь стать врагом народа в Армении. В то же время, очень сильно давление России. С другой стороны мировое армянство своими несбыточными фантазиями завело Армению в тупик", - заявил Н. Файтончу.

Тем не менее он выразил уверенность, что мир между двумя странами наступит и отношения восстановятся.

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Версия на азербайджанском языке Müğənni faytonçu Nazim: “Sülh bərqərar olacaq, amma vaxt keçməlidir”
Версия на английском языке Nazim Faytonchu: Peace will be established, but time is needed

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