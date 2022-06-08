National Geographic посвятил статью блюдам национальной кухни Азербайджана

Азербайджанский стол представляет собой красочное разнообразие блюд и ингредиентов.

Азербайджанский стол представляет собой красочное разнообразие блюд и ингредиентов.

Как передает Report, об этом говорится в статье известного издания National Geographic, повествующей о 7 кулинарных изысках различных регионов Азербайджана.

В статье отмечается, что девять климатических зон страны дарят ее жителям изобилие свежих продуктов, в том числе персиков, гранатов, яблок, инжира, шафрана и сладкого перца. В то время как овцы и крупный рогатый скот, выращиваемые на обширных пастбищах, дают мясо и молочные продукты, разнообразные свежие морепродукты добываются из Каспийского моря.

"Плов с шафраном, король азербайджанской кухни, всегда в центре внимания, он подается с кебабом на гриле, мясом на шампурах, долмой и холодными салатами. И часто сопровождается бокалом азербайджанского шербета - освежающим безалкогольным напитком, приготовленным из лимона, сахара, шафрана и свежих фруктов. Блюда традиционно сопровождаются черным чаем, который подают в стаканах армуду в форме бутонов, которые местные жители пьют с ломтиком лимона",- говорится в статье..

В качестве блюда, представляющего столицу Азербайджана - Баку, издание выбрало дюшпере: "Придание формы крошечным дюшпере — это искусство, на совершенствование которого может уйти целая жизнь, а правила требуют, чтобы в столовой ложке их умещалась целая дюжина".

Еще одним блюдом, которое отметило издание National Geographic, стало блюдо из южного региона Азербайджана- лявянги: "Это блюдо обычно готовят к Новрузу, самому важному национальному празднику Азербайджана, знаменующему начало весны",- говорится в статье.

"Пити получил свое название от глазурованного глиняного горшка, в котором его готовят и подают. Слоу-фуд в лучшем виде, его традиционно варят на медленном огне не менее девяти часов. Основными ингредиентами являются баранина, нут, картофель и помидоры, а мягкий вкус достигается за счет насыщенного шафраном бульона и сушеной алычи. Не очень секретный ингредиент — это кусок соленого жира, который вытапливают, чтобы придать супу богатую текстуру",- такое описание получил известный шекинский пити.

Нахчыванский регион отмечен блюдом под названием "говурма", в котором по словам автора, "крупные куски телятины или баранины нанизывают и сушат в течение суток, солят, тушат, затем обжаривают в масле. Затем мясо перекладывают в керамические банки и покрывают растопленным сливочным маслом или бараньим жиром. Через четыре-восемь недель он готов к употреблению".

В статье отмечается, что "нахчыванская традиция консервирования мяса восходит как минимум к 15 веку и упоминается в эпосе Деде Коркут".

Блюдо из Гахского района Азербайджана под названием "сурхуллу" тоже попало в список кулинарных шедевров. Оно описывается как белковое блюдо, которое состоит из свежего ягненка или вяленого мяса и подается на подушке из «макарон», приготовленных путем ручного раскатывания теста по деревянной доске. Именно этот процесс дал название блюду сурхуллу, что означает «натертый».

Далее располагается одно из самых главных блюд национальной кухни- Шах-Плов из Гянджи. "Второй по величине город Азербайджана, Гянджа, делает еще один шаг вперед: в фирменной версии плова, рис заворачивается в кокон из лепешки, которая превращается в хрустящую оболочку, называемую газмах",- написано в статье.

Седьмым, но немаловажным, блюдом азербайджанской национальной кухни, названа карабахская кятя," с тонким слоем сахара, масла и мучной крошки, иногда с легким ароматом ванили или лимонной цедры. "Карабахская ката представлена в виде большого диска, смазанного яйцом и запеченного до цвета золотистого сиропа", отмечает National Geographic.