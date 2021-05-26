Народный писатель, внесший вклад в азербайджано-украинские отношения

Сегодня день рождения народного писателя Азербайджана, прозаика, публициста, переводчика, востоковеда, члена Союза писателей, кандидата филологических наук Эльмиры Ахундовой. Как передает Report, депутат III, IV и V созывов Милли Меджлиса, действующий п

Сегодня день рождения народного писателя Азербайджана, прозаика, публициста, переводчика, востоковеда, члена Союза писателей, кандидата филологических наук Эльмиры Ахундовой.

Как передает Report, депутат III, IV и V созывов Милли Меджлиса, действующий посол Азербайджана в Украине Эльмира ханум Ахундова родилась 26 мая 1953 года. После окончания средней школы при Бакинском хореографическом училище поступила в городской техникум №3 на специальность стенография.

В 1976 года с отличием окончила филологический факультет Бакинского государственного университета. В 1977-1980 годах работала корреспондентом русской редакции Азербайджанского государственного комитета по телевидению и радиовещанию, готовила репортажи и передачи для местного и общесоюзного телевидения.

С 1980 по 1988 год Эльмира Ахундова работала референтом, а позднее консультантом в Союзе писателей Азербайджана, в 1983 году была принята в члены Союза писателей СССР. В 1988-1990-е годы была старшим научным сотрудником Отдела литературы Южного Азербайджана Института литературы имени Низами НАНА. В 1991 году на съезде писателей избрана секретарем Союза писателей Азербайджана. Является членом правления и Совета аксакалов Союза писателей Азербайджана.В 80-90-егоды минувшего столетия Эльмира Ахундова активно занималась художественным переводом. В Баку, Москве, Киеве, Ленинграде в ее переводе вышло большое количество книг и сборников прозы азербайджанских писателей. Среди них такие писатели, как Эльчин, Анар, Исмаил Шихлы, Видади Бабанлы, Манаф Сулейманов и др. В то же время она занималась научной работой. Является доктором филологических наук (1984), автор монографии ""Реализм Джалила Мамедкулизаде и опыт русской литературы конца XIX – начала ХХ веков", учебных пособий для вузов "Теория журналистики и основы проблем СМИ", "Основные жанры изданий современного периода и проблемы перевода".С 1990 по 1998 год собственный корреспондент "Литературной газеты" по Азербайджану, также представляла республику в других зарубежных СМИ: "Деловой мир", "Общая газета", "Век", "Известия". Примерно 10 лет (1993-2002) - собственный корреспондент русской службы Радио "Свобода". Она – автор сотен статей и очерков, изданных в местных и зарубежных СМИ. Деятельность в качестве собкора в российских и зарубежных СМИ, внесла Эльмиру Ахундову в ряды одних из самых читаемых писателей.Она выделяется плодотворным творчеством в жанре публицистики: книги "Помилован указом…", "Убийство издателя", "Мгновения правды", "Аловсат Гулиев: он писал историю", "Это мы", "Время жить", "Стеклянный дворец", "Анар Мамедханов. Судьба капитана", "Портрет президента на фоне перемен" принадлежат ее перу. Эльмира Ахундова – один из первых биографов общенационального лидера Гейдара Алиева потратила 10 лет на написание многотомника романа-исследования "Гейдар Алиев. Личность и эпоха". В 2014 году за это произведение Э.Ахундова удостоена госпремии. Книга в текущем году была переведена на украинский язык и презентована. На украинский язык переведены еще две книги Э.Ахундовой – "Убийство издателя" и "Ильхам Алиев. Портрет президента на фоне перемен".По сценариям Эльмиры Ахундовой в республике сняты теле- и кинофильмы. Э.Ахундова удостоена награды Союза журналистов "Гасан бек Зардаби", Союза писателей республики "Наджаф Наджафов" и Международного литературного фонда "Расул Рза". В 2003 году за заслуги в развитии публицистики в Азербайджане указом президента Азербайджана награждена орденом "Шохрат" в 2005 году удостоена почетного звания "заслуженный журналист". В 2013 году Эльмира Ахундова награждена почетным дипломом президента Азербайджанской Республики. В мае 2008 года Э.Ахундова удостоена почетного звания "народный писатель". У нее двое детей и трое внуков.В период парламентской деятельности всегда отличалась активностью как член комитета по труду и социальной политике, комитета по культуре. Как депутат представляла Азербайджан в Парламентской ассамблее Совета Европы. В 2008-2019-е годы представляла республику в Межпарламентской ассамблее СНГ. Была членом группы дружбы Азербайджан-Украина, руководителем межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Люксембург. В настоящее время представляет Азербайджан в Украине в качестве посла. В течение одного года, спустя с назначения распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в марте 2020 года послом, выделялась новшествами и успехами в сфере отношений двух стран, в частности в работе с азербайджанцами в данной стране. Будучи послом Эльмира Ахундова активно выступает статьями в прессе.