Народный артист встретил 80-летний юбилей в реанимации

Народный артист, известный кинорежиссер и сценарист Эльдар Гулиев перенес инфаркт.

Народный артист, известный кинорежиссер и сценарист Эльдар Гулиев перенес инфаркт.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджанской Республики.

Э.Гулиев был госпитализирован накануне: "Сегодня 80-летний юбилей народного артиста. К сожалению, болезнь Эльдара Гулиева совпала с таким памятным днем. Сначала он был помещен в одну из частных клиник, а затем переведен в отделение кардиологии Республиканского лечебно-диагностического центра. В настоящее время он находится в реанимации и с трудом узнает людей".

Председатель Правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики Шафига Мамедова назначила Э.Гулиеву по случаю юбилея премию в размере 2 000 манатов.

"К сожалению, мы пока не можем вручить награду самому Эльдару Гулиеву в связи с его состоянием. Надеюсь мы вручим премию ему лично", - говорится в сообщении Союза.