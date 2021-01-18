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Народный артист встретил 80-летний юбилей в реанимации

Народный артист встретил 80-летний юбилей в реанимации Народный артист, известный кинорежиссер и сценарист Эльдар Гулиев перенес инфаркт.
Kультурная политика
18 января 2021 г. 16:16
Народный артист встретил 80-летний юбилей в реанимации

Народный артист, известный кинорежиссер и сценарист Эльдар Гулиев перенес инфаркт.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджанской Республики.

Э.Гулиев был госпитализирован накануне: "Сегодня 80-летний юбилей народного артиста. К сожалению, болезнь Эльдара Гулиева совпала с таким памятным днем. Сначала он был помещен в одну из частных клиник, а затем переведен в отделение кардиологии Республиканского лечебно-диагностического центра. В настоящее время он находится в реанимации и с трудом узнает людей".

Председатель Правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики Шафига Мамедова назначила Э.Гулиеву по случаю юбилея премию в размере 2 000 манатов.

"К сожалению, мы пока не можем вручить награду самому Эльдару Гулиеву в связи с его состоянием. Надеюсь мы вручим премию ему лично", - говорится в сообщении Союза.

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Версия на азербайджанском языке Xalq artisti 80 illik yubleyini reanimasiyada qarşılayıb

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