Народный артист России Сергей Никоненко вновь выступил в Баку

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19 апреля в зрительном зале Союза театральных деятелей Азербайджана Народный артист России Сергей Никоненко представил бакинскому зрителю литературно-музыкальную композицию о жизни и творчестве Александра Пушкина, Сергея Есенина.

Как сообщает Report, в программу также вошли произведения Михаила Лермонтова, Бориса Пастернака, Владимира Маяковского и других русских писателей и поэтов. Это уже третье его выступление в Азербайджане за последние годы.

Музыкальную часть спектакля представило всемирно известное трио "Реликт" (Москва).

В зале присутствовали общественные деятели, представители культуры, дипломаты, преподаватели и студенты вузов, учителя и учащиеся школ.

Выступление народного артиста России Сергея Никоненко и трио «Реликт» было организовано Министерством культуры Российской Федерации, Россотрудничеством и Союзом театральных деятелей Азербайджана.