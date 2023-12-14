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Народный артист Рамиз Мелик будет похоронен на II Аллее почетного захоронения

Народный артист Рамиз Мелик будет похоронен на II Аллее почетного захоронения Церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рамизом Меликом состоится сегодня в мечети Гейдара.
Kультурная политика
14 декабря 2023 г. 10:56
Народный артист Рамиз Мелик будет похоронен на II Аллее почетного захоронения

Церемония прощания с народным артистом Азербайджана Рамизом Меликом состоится сегодня в мечети Гейдара.

Об этом сообщили Report в министерстве культуры.

После церемонии прощания он будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Отметим, что народный артист Рамиз Мелик скончался 14 декабря на 80-м году жизни.

Рамиз Меликов родился 4 августа 1943 года в Баку. В 1963 году поступил на факультет драмы и кино Азербайджанского государственного театрального института имени Мирзаги Алиева. Он брал уроки у Рзы Тахмасиба, Тофига Кязымова, Мелика Дадашова. В 1967 году окончил это высшее учебное заведение.

В 1967 году актер вошел в труппу Академического национального драматического театра. Помимо актерской деятельности, Р.Мелик выступил в качестве режиссера и ассистента режиссера при постановке ряда пьес.

В 1984 году был удостоен Государственной премии Азербайджана. В 1982 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста, а в 1998 году – звание Народного артиста.

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Версия на азербайджанском языке Xalq artisti Ramiz Məlik II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq

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