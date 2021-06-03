Народный артист Рамиз Азизбейли перенес инфаркт, его состояние тяжелое

Народный артист Азербайджана, кинорежиссер Рамиз Азизбейли перенес инфаркт

Народный артист Азербайджана, кинорежиссер Рамиз Азизбейли перенес инфаркт.

Об этом Report сообщили в семье кинорежиссера.

В настоящее время народный артист получает лечение в больнице: "Рамиз Азизбейли более двух недель заражен коронавирусом и получает лечение. Несколько дней назад он был переведен в реанимационное отделение больницы в связи с перенесенным инфарктом. Его состояние стабильно тяжелое".

72-летний народный артист размещен в больницу модульного типа в поселке Зых, где проходит лечение от коронавируса.