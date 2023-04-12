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Народный артист предложил создать частные театры

Народный артист предложил создать частные театры Талантливые выпускники Азербайджанского государственного университета культуры и искусств вынуждены работать в такси, поскольку не имеют возможности реализовать себя.
Kультурная политика
12 апреля 2023 г. 13:33
Народный артист предложил создать частные театры

Талантливые выпускники Азербайджанского государственного университета культуры и искусств вынуждены работать в такси, поскольку не имеют возможности реализовать себя.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель "М-Театра", народный артист Видади Гасанов на театральном форуме "Азербайджанский театр - 150: перспективы развития".

По его словам, этим людям не дают возможности реализовать себя: "Для этого должны существовать частные театры. Необходимы изменения в решениях и законах. Формат театров должен быть изменен. Нужно отдавать предпочтение частным театрам".

Народный артист подчеркнул, что развитие есть в любой сфере, где есть частная деятельность: "Без наличия конкуренции развития не будет. В Баку действуют 17 независимых театров. Только два из них имеют здания. Остальные ставят спектакли, где придется".

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Версия на азербайджанском языке Xalq artisti özəl teatrların yaradılmasını təklif edib

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