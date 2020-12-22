Народный артист Азербайджана умер от коронавируса

Заразившийся коронавирусом народный артист Азербайджана Сабир Алиев скончался.
Как сообщает Report, он умер на 72-м году жизни.
Несколько дней назад С.Алиев с диагнозом COVID-19 был размещен в реанимации.
Отметим, что С.Алиев родился в 1948 году в Джалилабаде.
За заслуги в развитии азербайджанской культуры С.Алиеву в 2005 году было присвоено почетное звание Заслуженного артиста Азербайджанской Республики. В 2017 году был удостоен почетного звания Народный артист Азербайджанской Республики.
Аллах рехмет элясин!