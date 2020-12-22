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Народный артист Азербайджана умер от коронавируса

Народный артист Азербайджана умер от коронавируса Несколько дней назад Сабир Алиев с диагнозом COVID-19 был размещен в реанимации
Kультурная политика
22 декабря 2020 г. 10:54
Народный артист Азербайджана умер от коронавируса
Сабир Алиев
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Заразившийся коронавирусом народный артист Азербайджана Сабир Алиев скончался.

Как сообщает Report, он умер на 72-м году жизни.

Несколько дней назад С.Алиев с диагнозом COVID-19 был размещен в реанимации.

Отметим, что С.Алиев родился в 1948 году в Джалилабаде.

За заслуги в развитии азербайджанской культуры С.Алиеву в 2005 году было присвоено почетное звание Заслуженного артиста Азербайджанской Республики. В 2017 году был удостоен почетного звания Народный артист Азербайджанской Республики.

Аллах рехмет элясин!

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Версия на азербайджанском языке Xalq artisti koronavirusdan vəfat edib

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