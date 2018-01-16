Народный артист Азербайджана Чингиз Садыхов предан земле - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ После церемонии прощания азербайджанский пианист, народный артист Чингиз Садыхов предан земле во II Аллее почетного захоронения, сообщает Report.

*** 12:16

В бакинской мечети "Тезепир" началась церемония прощания с известным азербайджанским пианистом, народным артистом Чингизом Садыховым.

Как сообщает Report, в церемонии прощания принимают участие супруга народного артиста Джейран Садыхова, дочери Лала и Наргиз Садыховы, внук Рустам Садыхов, заместитель министра культуры и туризма Адалаят Велиев, видные деятели искусств Азербайджана, представители культуры и искусства.

Народный артист будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.

Напомним, что Чингиз Садыхов родился 5 апреля 1929 года в городе Баку. Первое образование получил в 1939-1946 годах в Бакинской десятилетней музыкальной школе, в группе талантливых детей. Затем учился на факультете фортепиано Азербайджанской государственной консерватории, в аспирантуре Московской государственной консерватории.

Выдающийся музыкант работал солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии, директором 16-й музыкальной школы города Баку, художественным руководителем творческого объединения «Азконцерт», организатором и преподавателем Института искусства в Йемене, советником министра культуры и туризма, был профессором Бакинской музыкальной академии.

Он аккомпанировал Рашиду Бейбутову, Муслиму Магомаеву, Лютфияру Иманову, Фидан и Хураман Гасымовым и др.

В 1959 и 1987 годах Ч.Садыхов был удостоен почетных званий заслуженного и народного артиста Азербайджана. Распоряжением президента Ильхама Алиева от 28 октября 2009 года был удостоен ордена "Шохрат".

Музыкант скончался 30 декабря 2017 года в городе Сан-Хосе, Сан-Франциско, США, где проживал с 1994 года.